ТОП-10 немецких автомобилей с выдающейся динамикой

Названы самые быстрые немецкие автомобили. Правда, их цены не для каждого, передает «Твоя Машина» .

1. Gumpert Apollo

Уличный гоночный автомобиль, оснащенный 4,2-литровым V8 с двумя турбинами мощностью 650 л.с. и 850 Нм. Разгоняется машина до 360 км/ч и прекрасно проявляет себя в гонках. Также можно ездить и по дорогам общего пользования. Новая модель Apollo IE ошеломила всех в 2018 году на фестивале скорости. Автомобиль оснащен 6,3-литровым атмосферным V12 на 791 л.с.

2. Dauer 962 Le Mans

Этот гоночный автомобиль тоже можно использовать на обычных дорогах. Он оборудован 3,0-литровым шестицилиндровым оппозитным твин-турбо мощностью 730 л.с. и 700 Нм. Максимальная скорость доходит до отметки 402 км/ч. Удивительно, но это серийный автомобиль, хотя тираж совсем маленький.

3. BMW M5 CS

По сравнению с прошлой версией (M5 Competition), эта модель прибавила в мощности и уменьшила в весе, что дало значительную прибавку к скорости и маневренности. Автомобиль выдает 635 л.с., а масса составляет 1825 кг. Так, до сотни машина разгоняется за 3 секунды, максималка – 305 км/ч.

4. Porsche 918

Гибридный V8 отдачей 887 л.с. разгоняет машину до сотни за 2,3 секунды, а максимальная скорость достигает 345 км/ч. Кроме того, технологическая платформа 918 открыла новые возможности благодаря таким решениям, как полностью карбоновый корпус, полностью изменяемая аэродинамика и адаптивное управление задней осью.

5. Porsche Cayenne S

Полноприводный автомобиль длиной 4,85 метра, оснащенный V8 мощностью свыше 400 л.с., отлично оборудован и безупречно отделан. Первую сотню машина набирает за 5,9 секунды, а разогнаться может до 258 км/ч. Есть также турбированные модели мощностью 550 л.с.

6. BMW 650i

Купе оснащено 4,4-литровый V8 с турбонаддувом мощностью 450 л.с., работающим с 8-ступенчатой АКПП и задним приводом. Время разгона до 100 км/ч составляет 4,6 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

7. Mercedes-AMG GT Black Series

720-сильная машина явно ориентирована на треки, но модель также допущена к езде на дорогах общего пользования. Сотню автомобиль набирает за 3,2 секунды, а максимально развивает 325 км/ч.

8. Mercedes-AMG CLK GTR

Эта модель была создана специально для гонок Ле-Мана. Автомобиль оснастили гигантским атмосферным двигателем LS600 V12, выдающим 612 л.с. и 730 Нм. На прямой машина может развивать до 334 км/ч. К эксплуатации на обычных дорогах было допущено только 25 экземпляров модели.

9. Audi R8 V10 Decennium

Минимальная цена модели – 215 000 долларов. Под капотом находится 5,2-литровый V10 на 620 л.с., который дает разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды. Максимальная скорость – 331,8 км/ч.

10. Ruf CTR Anniversary

Сухая масса составляет всего 1200 кг, а под капотом установлен 3,6-литровый плоский шестицилиндровик, работающий с отдачей 710 л.с. в паре с «механикой» и дифференциалом повышенного трения. Привод – задний.