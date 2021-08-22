GM приостановит производство Chevrolet Bolt и Bolt EUV из-за нехватки чипов

Американский автогигант General Motors объявил о приостановке производства электромобилей Chevrolet Bolt и Bolt EUV на заводе Orion в штате Мичиган. Компания была вынуждена прибегнуть к столь кардинальной мере в связи с нехваткой полупроводниковых компонентов.

Источник: cnet.com

Массовое производство хэтчбека Chevrolet Bolt и электрического кроссовера Bolt EUV стартовало совсем недавно, обе модели были анонсированы только в феврале этого года. GM, как и другие производители, испытывает существенные трудности, вызванные глобальным дефицитом чипов, однако до недавнего времени автопроизводителю удавалось сохранить работоспособность линий по выпуску этих электромобилей.

На текущий момент GM не делала подобных анонсов относительно только двух моделей: Hummer EV, производство которого должно стартовать в конце этого года, а также Cadillac Lyriq, первые экземпляры этого электромобиля должны сойти с конвейера в начале 2022 года. Впрочем, всё ещё может поменяться.

Приостановка производства на мичиганском заводе Orion пока запланирована только на неделю, с 23 по 30 августа, однако и этого может быть достаточно, чтобы вызвать некоторые сбои во всей цепочке поставок. Глобальный дефицит полупроводниковых компонентов затронул ещё пять заводов GM, производство на которых компания также была вынуждена скорректировать. Речь идёт о трёх заводах в США , одном в Канаде и ещё одном в Мексике.

Приостановка производства электромобилей семейства Chevrolet Bolt станет ещё одним ударом по модели — буквально накануне было объявлено о массовом отзыве машин, выпущенных с 2017 года. Это приведёт GM к дополнительным издержкам, оцениваемым примерно в $1 млрд.



