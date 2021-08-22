Завтра в Киеве запретят движение авто по ряду улиц, маршруты общественного транспорта изменят

23 августа во время празднования Дня Государственного Флага в Киеве изменит движение общественный пассажирский транспорт.

Временно запретят движение транспорта на улицах Грушевского и Владимирской. В связи с этим в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов № 6, 16, 18, сообщили в КГГА.

В случае необходимости движение маршрутов будет организовано:

- автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне до Европейской площади;

- автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. «Арсенальная»;

- троллейбус № 6 от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»;

- троллейбусы № 16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Также 23 августа с 7:00 до окончания мероприятий возможные изменения в работе автобусов №114 и 24.

Движение маршрутов будет организовано:

автобус № 114 на участках:

- от ул. Милославской до Европейской площади;

- от железнодорожного вокзала «Центральный» до станции метро "Площадь Льва Толстого";

- автобус № 24 от железнодорожного вокзала «Центральный» до станции метро "Площадь Льва Толстого".

Также 23 августа закроют вход и выход станции метро «Золотые ворота», которые расположены на ул. Владимирской.

Кроме того, с 16:00 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств на ул. Лаврской (на участке от ул. Цитадельной до Аллеи Героев Крут).

Также с 22:00 22 августа до окончания мероприятий 24 августа запретят движение транспорта на время проведения мероприятий на участках улично-дорожной сети: Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы.

С 6:00 23 августа до окончания мероприятий 24 августа запретят движение транспортных мероприятий на время проведения мероприятий на ул. Михаила Грушевского (от перекрестка ул. Садовой до Крепостного пер.), ул. Липской (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской).

С 6:00 23 августа до окончания мероприятий перекроют движение на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), ул. Владимирской (от перекрестка ул. Большой Житомирской до бульв. Тараса Шевченко), Рыльского пер. (от перекрестка ул. Стрелецкой до ул. Владимирской), ул. Ярославов Вал (от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Малой Житомирской (от Владимирского проезда до Михайловского пер. (кроме общественного транспорта), ул. Лысенко (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Ярославов Вал), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Леонтовича).

Кроме этого, с 6:00 23 августа до окончания мероприятий ограничат движение от моста Метро по Набережному шоссе до Днепровского спуска, Аллее Героев Крут, Днепровского спуска, ул. Институтской (от ул. Садовой до Крепостного пер.), ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до ул. Садовой), Крепостной пер., ул. Михаила Грушевского (от Крепостного пер. до ул. Ивана Мазепы), ул. Ивана Мазепы до ул. Лаврской, ул. Лаврская до ул. Старонаводницкой, ул. Старонаводницкая, ул. Крещатик (от бульв. Тараса Шевченко до Европейской пл., ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Крещатик), Майдан Незалежности (от ул. Крещатик до ул. Костельной), ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская ( от ул. Михайловской до ул. Олеся Гончара), ул. Садовая.