ТОП-20 самых популярных в Украине подержанных авто с ГБО

Автоэксперты составили рейтинг легковых авто с ГБО, которые были наиболее популярны в июле, передает «Твоя Машина».

Больших перемен по сравнению с предыдущими месяцами не произошло. В целом, касательно машин с ГБО, предпочтения украинцев не меняются.

В июле лучше себя показал Renautl/Dacia Logan – модель поднялась в рейтинге на 4 строки. А вот ВАЗ-2107 опустился на 5 позиций.

С большим отрывом все модели опередил Daewoo LanosSens — 2222 автомобиля, второе место заняла Skoda Octavia с результатом 779 машин. Замкнул тройку лидеров Chevrolet Aveo – 768 автомобилей.

Самые популярные автомобили с ГБО за июль:

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