В тройном ДТП на Кировоградщине погибли два пассажира и водитель

Авария произошла с участием двух легковых автомобилей и грузовика.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Неподалеку от города Александрия в Кировоградской области в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека.

Об этом сообщили областные чрезвычайники.

Информация об аварии на трассе Знаменка-Луганск-Изварино поступила в Службу спасения 20 августа в 17:05.

ДТП произошло с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Погибли две женщины-пассажиры и водитель одного из легковых автомобилей.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Спасатели с помощью пневматического оборудования деблокировали тела погибших женщин из легкового автомобиля, а затем - погибшего водителя, которого зажало под автомобилем.

Также с помощью автоцистерны, лебедки и буксировочного троса грузовик и легковушки были поставлены на колеса и отбуксированы с проезжей части.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 9 чрезвычайников и две машины.

Фото: kr.dsns.gov.ua

Напомним, из-за ДТП в Запорожской области загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и трое детей.