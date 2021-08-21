В тройном ДТП на Кировоградщине погибли два пассажира и водитель
Авария произошла с участием двух легковых автомобилей и грузовика.
Неподалеку от города Александрия в Кировоградской области в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека.
Об этом сообщили областные чрезвычайники.
Информация об аварии на трассе Знаменка-Луганск-Изварино поступила в Службу спасения 20 августа в 17:05.
ДТП произошло с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Погибли две женщины-пассажиры и водитель одного из легковых автомобилей.
Спасатели с помощью пневматического оборудования деблокировали тела погибших женщин из легкового автомобиля, а затем - погибшего водителя, которого зажало под автомобилем.
Также с помощью автоцистерны, лебедки и буксировочного троса грузовик и легковушки были поставлены на колеса и отбуксированы с проезжей части.
Для ликвидации последствий ДТП привлекались 9 чрезвычайников и две машины.
Напомним, из-за ДТП в Запорожской области загорелся автомобиль, погибли двое взрослых и трое детей.