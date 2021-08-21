Шпионы заметили на тестах новый Land Rover Defender 130

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов внедорожник Defender с удлиненной колесной базой - Land Rover Defender 130. В продаже он появится в 2022 году.

Ранее в нынешнем году компания Land Rover пообещала, что через 18 месяцев начнутся продажи Defender с удлиненной колесной базой и с тремя рядами сидений. Похоже, британский автогигант придерживается своего графика.

Новый Defender 130 тестируют в сильном камуфляже, но он не скрывает характерный "квадратный" дизайн кузова. Обязательно должны быть современные элементы дизайна, присущие автомобилям Land Rover.

Ожидается, что новый Defender 130 будет на 342 мм длинней, чем Defender 110 и на 227 мм длинней, чем Mercedes G-Class. Его длина составит 5100 мм.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты, в том числе гибридные. Автомобиль, который заметили фотошпионы, судя по всему, оснащается шестицилиндровым гибридным 3,0 л бензиновым двигателем мощностью 355 л.с. До 100 км/ч он разгоняется за 6,5 секунды.

Предполагается, что новый Land Rover Defender 130 в продаже появится осенью 2022 года. Это следует из ранее озвученного плана Land Rover.

Ранее стало известно, что Land Rover Defender в новом поколении, лишившийся рамы, оказался не таким надежным, как раньше.