GM отзывает более 73 тыс. электромобилей Chevy Bolt из-за риска возгорания батарей

Компания General Motors (GM) сообщила о расширении программы отзыва электромобилей Chevy Bolt в Канаде и США . Под отзыв также попали две новые версии данной модели, представленные ранее в этом году. Причина — возможность воспламенения аккумуляторов LG Chem, использующихся в этих автомобилях. В них обнаружены производственные дефекты.

Автопроизводитель призвал владельцев Bolt не заряжать автомобили ночью в гаражных пристройках и парковать их исключительно снаружи. Компания также попросила не заряжать батареи электромобилей этой модели выше 90 % и не допускать снижения заряда аккумулятора ниже 110 км оставшегося пробега.

Владельцы Chevy Bolt должны следовать этим рекомендациям до тех пор, пока не будут готовы заменяемые модули батарей. Правда, на данный момент непонятно, когда именно автовладельцы получат новые аккумуляторы. Компания отметила, что начнёт замену только после того, как вместе с LG убедится в безопасности новых аккумуляторов.

В разговоре с порталом The Verge представитель GM сообщил, что компания активно сотрудничает с LG по вопросу производства заменяемых аккумуляторных модулей и постарается предоставить их как можно скорее. Как указывает издание, ранее GM уже два раза отзывала модели Bolt, выпущенные в 2017–2019 годах. Компания выпускала для электромобилей обновление программного обеспечения, которое должно было исключить риск возгорания аккумуляторов, но оно не помогло. Теперь под отзыв также попали автомобили, выпущенные с 2020 по 2022 годы.

«General Motors добровольно расширяет отзыв электромобилей Chevrolet Bolt, что распространяется на остаток автомобилей 2019 и все автомобили 2020-2022 годов, включая модель Bolt EUV (модель электрического кроссовера). В редких случаях батареи, поставляемые в компанию для этих автомобилей, могут иметь два производственных дефекта, что повышает риск возгорания», — указано в сообщении автопроизводителя.

Более ранние отзывы моделей Chevrolet Bolt обошлись компании в $800 млн. По её оценкам, под новый отзыв подпадают более 73 тыс. электромобилей. В пятницу GM сообщила, что замена дефектных аккумуляторов в рамках нового отзыва потребует дополнительных расходов в размере $1 млрд.

Как пишет The Verge, компания GM не единственная, кто столкнулся с проблемами аккумуляторов LG. Ранее в этом году после нескольких случаев возгорания компании Hyundai также пришлось отозвать модель электромобиля Kona EV. Автопроизводитель также полностью прекратил выпуск этой модели в Южной Корее.



