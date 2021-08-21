По данным AUTO-Consulting, в Украине начались продажи китайских армейских внедорожников BAW Warrior. Эти автомобили выпускает компания Beijing Automobile Works на своем заводе в Пекине.

Нужно отметить, что BAW Warrior разработан китайцами вместе со специалистами американской компании Chrysler. Эти внедорожники широко используют в китайской армии, военизированные и правоохранительные подразделения, а также ООН .

Warrior – это огромный внедорожник. Он даже шире, чем Hummer H3. Интересно, что этот брутальный автомобиль построен на базе Cherokee. У него две версии - с одинарной и с двойной кабиной.

BAW Warrior получил дизайн без всяких излишеств. Салон тоже выполнен в минималистическом стиле. Но салон очень просторный и вполне комфортный.

Внедорожник оснащается 2,7 л дизельным двигателем от Isuzu. Он отлично подходит для такого большого автомобиля.

В Украине китайский армейский внедорожник стоит 30 тысяч долларов. Правда, это цена для автомобилей первой партии.

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