В Украине начались продажи китайских армейских внедорожников

По данным AUTO-Consulting, в Украине начались продажи китайских армейских внедорожников BAW Warrior. Эти автомобили выпускает компания Beijing Automobile Works на своем заводе в Пекине.

В Украине начались продажи китайских армейских внедорожников

Нужно отметить, что BAW Warrior разработан китайцами вместе со специалистами американской компании Chrysler. Эти внедорожники широко используют в китайской армии, военизированные и правоохранительные подразделения, а также ООН.

Warrior – это огромный внедорожник. Он даже шире, чем Hummer H3. Интересно, что этот брутальный автомобиль построен на базе Cherokee. У него две версии - с одинарной и с двойной кабиной.

В Украине начались продажи китайских армейских внедорожников

BAW Warrior получил дизайн без всяких излишеств. Салон тоже выполнен в минималистическом стиле. Но салон очень просторный и вполне комфортный.

Внедорожник оснащается 2,7 л дизельным двигателем от Isuzu. Он отлично подходит для такого большого автомобиля.

В Украине китайский армейский внедорожник стоит 30 тысяч долларов. Правда, это цена для автомобилей первой партии.

В Украине начались продажи китайских армейских внедорожников

Ранее эксперты немецкого журнала AUTO BILD назвали ТОП-5 лучших б/у внедорожников для бездорожья.


Максимов Віталій, Тудей

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