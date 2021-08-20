Кроссовер Hyundai за $7000: шокирующие подробности

Компания Hyundai, как мы ранее сообщали, сейчас заканчивает разработку нового субкомпактного кроссовера Hyundai Casper, который будет стоить от 7000 долларов. Он будет продаваться, вероятно, и в Европе. Парни из SHM Studio узнали подробности об этой новинке…

По данным SHM Studio, в Южной Корее Casper (заводское название AX1) получит два двигателя. Также покупателям предложат полностью электрическую версию, но это в будущем.

Производством этого паркетника будет заниматься компания Gwangju Global Motors. Два года назад Hyundai Motor подписал контракт с южнокорейским городом Кванджу о создании совместного предприятия, которое будет выпускать кроссовер Casper. Весной 2021 года в этом городе построили завод, где будут делать эту новинку. Его мощность пока не сообщается, но, судя по всему, она будет большой.

Длина Casper составляет 3595 мм, ширина - 1595 мм, а высота - 1575 мм. То есть это очень маленький автомобиль. Если он появится в Европе, то трудно прогнозировать его продажи. Европейцы сейчас предпочитают более большие машины.

Под капотом находится трехцилиндровый 1,0 л атмосферный двигатель SmartStream G мощностью 76 л.с., который работает вместе с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Этим мотором уже оснащаются Kia Picanto и Hyundai i10.

Серийное производство Hyundai Casper в Южной Корее начнется в сентябре текущего года. В продаже он там появится к концу года. Как мы уже говорили, его также могут выпустить на европейский рынок.

Ранее Hyundai представил обновленный бюджетный седан Aura. В базовой комплектации он будет стоить от 8 000 долларов.