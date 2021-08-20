В Ивано-Франковской области завершили строительство Дороги единства

Работы велись с 2020 года.

В Ивано-Франковской области завершился капитальный ремонт 14,4 км участка трассы международного значения М-30 Стрый - Изварино. В ходе ремонта восстановили как саму дорогу, так и мосты, сообщает Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области.

Работы по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» начали в 2020 году. За это время провели регенерацию старого дорожного покрытия, укрепили основание и положили асфальтобетон.

Кроме того, отремонтировали 3 моста и 1 путепровод, укрепили обочины, сделали тротуары, водоотведения и нанесли разметку.

«Новая дорога М-30 Стрый - Изварино, которая объединила действующие автодороги М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск, стала мощным скоростным транспортным коридором страны длиной 1400 км между западными и восточными областями Украины», - объясняют в Автодоре.

Как сообщал координатор «Большой стройки», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, маршрут М-30 Стрый - Изварино, который также называют дорогой Единства, завершат ко Дню независимости. Создание маршрута стало флагманским проектом инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского.

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