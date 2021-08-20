Гоночные болиды протестировали трассу Днепр-Решетиловка

В Днепропетровской области на участке трассы Н-31 Днепр - Решетиловка протяженностью 14 км прошли заезды гоночных автомобилей класса Формула-3. Проведенный тест-драйв продемонстрировал на практике безупречное качество дорожного покрытия дороги, которая строится в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Об этом Укравтодор сообщает на своей официальной странице в Facebook.

В гонках приняли участие 5 болидов «Эстония» с форсированными двигателями, созданными специально для участия в гонках.

Гоночные автомобили, способные развивать скорость свыше 250 км/ч, сделали три круга на новой трассе.

Для тестирования дороги были приглашены ведущие специалисты по автомобильным гонкам: заслуженный тренер Украины по техническим видам спорта, мастер спорта по мотокроссу и кольцевым гонкам Виктор Поваров, чемпион Украины по шоссейно-кольцевым гонкам Александр Медведченко и создатель гоночного КРАЗа, многократный чемпион по кольцевым гонкам Владимир Гавриленко.

Трасса Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, которая строится в Полтавской и Днепропетровской областях, будет иметь протяженность 137,5 км. Она станет первым за все время независимости Украины автобаном, построенным с нуля.

Сейчас дорожно-строительные работы проходят уже на финишном участке протяженностью 29,5 км, расположенном за недавно построенным мостом через канал Днепр-Донбасс.

После окончания строительства трасса Н-31 станет кратчайшим и оптимальным маршрутом, соединяющим Киев и Днепр. Она будет дорогой первой категории с четырьмя полосами движения.

Напомним, всего в 2021 году в Украине планируется построить и реконструировать 4 500 км дорог государственного значения и 2 000 км - местного. Об этом ранее сообщал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.