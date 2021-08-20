Ryanair не пускает на борт пассажиров с билетами, купленными у крупного оператора

Лоукостер Ryanair c 18 августа начал отказывать в посадке на борт пассажирам, которые купили посадочные талоны у онлайн сервиса по продаже билетов Kiwi.com. Об этом пишет Лига со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Причина отказа

«Согласно постановлению ЕС 2015/1998, пассажиры обязательно должны пройти регистрацию на рейс Ryanair напрямую, что дает гарантию того, что они проинформированы обо всех протоколах безопасности и нормативных требованиях, необходимых во время путешествия. Kiwi.com обходит эти важные авиационные правила, выпуская собственные посадочные талоны, которые недействительны на рейсах Ryanair», — говорится в заявлении компании.

В текущем году Ryanair ввела «Проверенную печать» (Verified Seаl) для дополнительной защиты от онлайн-турагентов, которые завышают цену билетов, предоставляют неверные данные о клиенте и препятствуют Ryanair напрямую контактировать с пассажирами.

Ryanair также выиграла суд в Чехии против Kiwi и добилась запрета на изменение онлайн-туроператором адресов электронной почты клиентов, что создавало трудности для лоукостера в общении с пассажирами.