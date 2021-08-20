В США показали 30-летнюю Honda с пробегом 1,6 млн км и родным двигателем
В автосалоне американского города Тамп на всеобщее обозрение выставили купе Honda CRX Si второго поколения 1991 года выпуска, которое проехало более 1,6 млн километров. Этот автомобиль находится в отличном состоянии.
Удивительно, но эта 30-летняя Honda оснащается родным 1,6 л двигателем мощностью 105 л.с. и родной 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Бывший владелец Рандалл Скотт сказал, что японское купе сохранилось в таком идеальном состоянии благодаря бережной эксплуатации и вовремя проводимому техническому обслуживанию, а также благодаря регулярной замене масла.
Конечно, соблюдение строгого графика технического обслуживания автомобиля не гарантирует его долговечность, но очень хорошо этому способствует.
Пробег у Honda CRX составляет более 1,6 млн километров. Это такое же расстояние, как от Земли до Луны и обратно до Земли.
Honda CRX второго поколения компания Honda выпускала в 1987-1991 годах. Эта модель построена на базе Honda Civic.
Напомним, ранее в США показали "живой" пикап Toyota Tacoma с пробегом 2,4 миллиона километров.