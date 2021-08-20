В США показали 30-летнюю Honda с пробегом 1,6 млн км и родным двигателем

В автосалоне американского города Тамп на всеобщее обозрение выставили купе Honda CRX Si второго поколения 1991 года выпуска, которое проехало более 1,6 млн километров. Этот автомобиль находится в отличном состоянии.

В США показали 30-летнюю Honda с пробегом 1,6 млн км и родным двигателем

Удивительно, но эта 30-летняя Honda оснащается родным 1,6 л двигателем мощностью 105 л.с. и родной 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Бывший владелец Рандалл Скотт сказал, что японское купе сохранилось в таком идеальном состоянии благодаря бережной эксплуатации и вовремя проводимому техническому обслуживанию, а также благодаря регулярной замене масла.

В США показали 30-летнюю Honda с пробегом 1,6 млн км и родным двигателем

Конечно, соблюдение строгого графика технического обслуживания автомобиля не гарантирует его долговечность, но очень хорошо этому способствует.

Пробег у Honda CRX составляет более 1,6 млн километров. Это такое же расстояние, как от Земли до Луны и обратно до Земли.

Honda CRX второго поколения компания Honda выпускала в 1987-1991 годах. Эта модель построена на базе Honda Civic.

В США показали 30-летнюю Honda с пробегом 1,6 млн км и родным двигателем

Напомним, ранее в США показали "живой" пикап Toyota Tacoma с пробегом 2,4 миллиона километров.


Максимов Віталій, Тудей

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