Как превратить любой автомобиль в электрокар за 87 тысяч гривен

Компания Schmid GmbH превратила классическую трехдверную Lada Niva в электромобиль, которая получила патент на оригинальный способ электрификации.

Как пишет «Твоя Машина», за трехдверную электрическую Lada Niva Elantrie в Германии просят 19 990 евро (628 тысяч гривен). Комплект доработок Elantrie позволяет переработать практически любую машину с ДВС в электрокар. Название произошло от слова ELektroANTRIEb — электропривод.

Коленчатый вал Нивы крутит электромотор от литий-железо-фосфатной батареи, расположенной на месте бензобака. В машине запатентованная технология — оставленный блок цилиндров, с которого сняли головку, удалили шатуны и поршни. Вращение передается через цепной привод. Решение кажется немного причудливым — электрическому двигателю в такой системе приходится крутить ненужный коленчатый вал. Вероятно, сделано это, чтобы не мучиться с демонтажем, поэтому переработка получается максимально простой и дешевой — всего 2800 евро (около 87 000 гривен по текущему курсу), после чего Лада становится полностью экологической.

Подсчитано, что такой электровариант Нивы позволит сэкономить около 2000 € в год на топливе по сравнении с бензиновой версией при том же пробеге. Пробег Lada Niva Elantrie на одной зарядке составляет 130 километров. Срок службы — 9000 циклов заряда-разряда. Этого должно хватить на 25 лет, после чего батарея сохранит остаточную емкость в районе 80%.

В стандартной Niva Legend установлен бензиновый мотор объемом 1,7 литра, мощностью 83 л.с., агрегатированный 5-ступенчатой механикой.

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