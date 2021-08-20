Компания Honda разрабатывает новый бюджетный кроссовер, сообщает Autocar India. Он должен будет составить конкуренцию таким моделям, как, например, Hyundai Creta, Kia Seltos, VW Taigun и Skoda Kushaq.

Новый кроссовер компании Honda предназначен для Индии, но не исключено, что он появится и в других развивающихся странах.

Почему мы так думаем? Дело в том, что продажи только в Индии вряд ли оправдают инвестиции в разработку и выпуск совершенно новой модели. Это целесообразно, если продавать новинку в нескольких странах.

Новый кроссовер Honda (он известен сейчас как S-SUV), построят на платформе City. Его длина составит примерно 4,3 м. То есть это будет среднеразмерный паркетник. Не исключено, что он во многом будет похож на концепт Honda N7X.

В линейку двигателей войдут такие же силовые агрегаты, как у Honda City. Это 1,5 л бензиновый мотор и 1,5 л дизель. Коробка передач – CVT.

По слухам, Honda выпустит новый кроссовер на индийском рынке в конце 2023 года. У него будет две версии – с двумя и тремя рядами сидений.

Напомним, ранее Honda раскрыла характеристики Honda HR-V нового, третьего, поколения.