Директор киевского коммунального предприятия получил подозрение из-за светофоров

Полиция обвиняет его в служебной халатности, приведшей к убыткам на 15 млн гривен.

Директор киевского коммунального предприятия получил подозрение из-за светофоров
Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

Национальная полиция сообщила о подозрении директору коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" Виктору Чернию.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Следствие считает, что он допустил кражу 15 млн гривен, выделенных на установку светофоров.

"В течение 2019 года между КП «Центр организации дорожного движения» и предприятием был заключен ряд договоров подряда по строительству светофорных объектов на территории города Киева на общую сумму 20,3 млн грн. Однако подрядчиком работы были выполнены не в полном объеме и по завышенной стоимости, а полученные от коммунального предприятия более 15 млн грн были перечислены на счета юридических лиц с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Подозрение директору КП "Центр организации дорожного движения" сообщили по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса, а директору фирмы-подрядчика - по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества).

Центр организации дорожного движения, бывший "Киевдорсервис", разрабатывает схемы организации дорожного движения, организует движение тяжеловесного транспорта, парковки транспортных средств, развивает объекты велосипедной и пешеходной инфраструктуры. На его балансе, в частности, находятся киевские светофоры, «лежачие полицейские», дорожные знаки, дорожные информационные табло.

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