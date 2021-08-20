Основной завод Audi приостановил производство из-за нехватки микросхем

Компания Audi вынуждена остановить производство автомобилей на своём основном заводе в Ингольштадте (Германия, земля Бавария). Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Основной завод Audi приостановил производство из-за нехватки микросхем

Здесь и ниже изображения pixabay.com

Отмечается, что первая линия предприятия остановлена в связи с необходимостью переоборудования для начала выпуска электрического кроссовера Q6 e-tron. Что касается других линий, то они встали из-за глобального дефицита микросхем.

В сложившейся ситуации приблизительно 6000 сотрудников завода в Ингольштадте переведены на неполный рабочий день. Предприятие будет простаивать как минимум до конца текущего месяца.

Кроме того, уже в течение нескольких дней простаивает завод Audi в Неккарзульме (Германия, земля Баден-Вюртемберг). Здесь примерно 4000 сотрудников работают по сокращенному графику.

Основной завод Audi приостановил производство из-за нехватки микросхем

Дефицит микросхем уже привел к тому, что Audi не смогла вовремя поставить около 50 тыс. автомобилей в первом полугодии текущего года. Нынешние остановки заводов, вероятнее всего, обернутся дальнейшими задержками с отгрузками готовых машин.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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