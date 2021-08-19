Великобритания передала Украине исследовательский ледокол "Джеймс Кларк Росс"

Корабль будет находиться на антарктической станции "Академик Вернадский".

Великобритания передала Украине исследовательский ледокол "Джеймс Кларк Росс"
Криголам "Джеймс Кларк Росс"
Фото: facebook.com/ukinukraine

Британия передала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс".

Об этом сообщила пресс-служба британского посольства.

"После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол "Джеймс Кларк Росс" был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский"", - говорится в сообщении.

Это уже второй пример, когда британский исследовательский актив передается украинским коллегам-ученым. Первый - это передача в 1996 году станции "Фарадей", которая теперь известна как станция "Академик Вернадский".

"Корабль "Джеймс Кларк Росс"" открывает новые возможности для проведения научных исследований, в частности исследования океанов и изменения климата в полярных регионах. Кстати, в 1996 году именно "Джеймс Кларк Росс" доставил первую украинскую миссию на прежнюю британскую станцию Фарадей", - отметили в посольстве.

Напомним, в феврале по случаю 25-летия Украинской станции им. Академика Вернадского президент Владимир Зеленский наградил полярников и пообещал им ледокол. В июле Кабмин выделил деньги на обещанный Зеленским ледокол.

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