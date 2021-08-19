На Волыни суд оштрафовал водителя катка, который в состоянии алкогольного опьянения въехал в легковушку

Он должен заплатить 17 тыс. гривен, а также 454 гривны судебного сбора.

На Волыни суд оштрафовал водителя катка, который в состоянии алкогольного опьянения въехал в легковушку
Фото: bf-logistic.com.ua

В Волынской области дорожный рабочий управлял гладковальцевим катком в состоянии алкогольного опьянения и совершил дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Ковельский районный суд оштрафовал его на 17 тыс. гривен, а также он должен оплатить 454 гривен судебного сбора.

Отмечается, что авария произошла 2 июля возле села Облапы Ковельского района. В результате столкновения автомобиль Renault Lodgy получил механические повреждения. Во время суда водитель катка убеждал, что не был пьян, впрочем, его таки признали виновным по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

В постановлении суда указано, что в то время проводили ремонт дороги М-19. Водитель катка НАММ НD-110 без номерного знака не учел дорожной обстановки, в результате чего столкнулся с автомобилем Renault Lodgy.

После аварии мужчина прошел алкотест, который показал 0,41 промилле. Поэтому судья признал его виновным по ч.1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

Напомним, 30-летний житель Запорожья за год получил 109 админпротоколов за вождение в нетрезвом состоянии и без прав.

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