Рассекречен обновленный кроссовер BMW X7

В Сети показали рендерное изображение обновленного флагманского кроссовера BMW X7, над которым сейчас работает BMW. В продаже он появится в 2022 году.

Рассекречен обновленный кроссовер BMW X7

BMW X7 сейчас продается очень хорошо, причем во многих странах мира. Возможно, обновленный X7 шокирует некоторых любителей баварских автомобилей, так как изменения у него будут довольно большие. Наверное, это стратегический шаг дизайнеров BMW, которые хотят подготовить клиентов к X7 нового поколения.

Предполагается, что баварский кроссовер получит увеличенную радиаторную решетку, узкие светодиодные фары, новые воздухозаборники, более узкие задние фонари и новый диффузор.

Каким будет салон – пока не известно. Возможно, появятся два больших сенсорных дисплея, как у электромобилей BMW i4 и iX. Также может быть новейшая система iDrive 8.

Рассекречен обновленный кроссовер BMW X7

Произойдут ли изменения в линейке двигателей – мы пока не знаем. Не исключено, что покупателям предложат разные силовые установки, в том числе полноценную гибридную. Будет ли полностью электрическая версия – не известно. У BMW X7 нового поколения такая версия точно будет.

Компания BMW планирует официально представить обновленный BMW X7 осенью текущего года. Судя по всему, это произойдет в сентябре во время автосалона в Мюнхене.

Рассекречен обновленный кроссовер BMW X7

Ранее BMW официально представил обновленный электрический кроссовер BMW iX3.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В роSSийском Воронеже на остановке взорвался рейсовый автобус, есть жертвыВ роSSийском Воронеже на остановке взорвался рейсовый автобус, есть жертвы
В Украине начались продажи обновленного Renault DusterВ Украине начались продажи обновленного Renault Duster
В Хмельницкой области легковушка влетела в отбойник, погибла пассажиркаВ Хмельницкой области легковушка влетела в отбойник, погибла пассажирка
Правила проезда в Киеве во время локдауна изменились: спецпропуска отменилиПравила проезда в Киеве во время локдауна изменились: спецпропуска отменили
В РоSSии разбился опытный экземпляр самолета Ил-112В, экипаж погибВ РоSSии разбился опытный экземпляр самолета Ил-112В, экипаж погиб
Блок рекламы


Похожие новости
В Германии заметили обновленный Mercedes-Benz GLEВ Германии заметили обновленный Mercedes-Benz GLE
В Сети показали принципиально новый кроссовер HondaВ Сети показали принципиально новый кроссовер Honda
ТОП-3 кроссоверов, которые можно купить вместо Kia SportageТОП-3 кроссоверов, которые можно купить вместо Kia Sportage
Nissan показал кроссовер, похожий на LexusNissan показал кроссовер, похожий на Lexus
Hyundai показал кроссовер Casper за 7 000 долларовHyundai показал кроссовер Casper за 7 000 долларов
BMW представил обновленный кроссовер BMW iX3BMW представил обновленный кроссовер BMW iX3
Skoda разработает бюджетный электрический кроссоверSkoda разработает бюджетный электрический кроссовер
Nissan представил спортивную версию электро-кроссовераNissan представил спортивную версию электро-кроссовера
Обновленный Ford Focus “засветился“ на фотоОбновленный Ford Focus “засветился“ на фото
У дешевого кроссовера Renault появилась новая версияУ дешевого кроссовера Renault появилась новая версия
Последние новости
Подгружаем последние новости