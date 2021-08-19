Рассекречен обновленный кроссовер BMW X7

В Сети показали рендерное изображение обновленного флагманского кроссовера BMW X7, над которым сейчас работает BMW. В продаже он появится в 2022 году.

BMW X7 сейчас продается очень хорошо, причем во многих странах мира. Возможно, обновленный X7 шокирует некоторых любителей баварских автомобилей, так как изменения у него будут довольно большие. Наверное, это стратегический шаг дизайнеров BMW, которые хотят подготовить клиентов к X7 нового поколения.

Предполагается, что баварский кроссовер получит увеличенную радиаторную решетку, узкие светодиодные фары, новые воздухозаборники, более узкие задние фонари и новый диффузор.

Каким будет салон – пока не известно. Возможно, появятся два больших сенсорных дисплея, как у электромобилей BMW i4 и iX. Также может быть новейшая система iDrive 8.

Произойдут ли изменения в линейке двигателей – мы пока не знаем. Не исключено, что покупателям предложат разные силовые установки, в том числе полноценную гибридную. Будет ли полностью электрическая версия – не известно. У BMW X7 нового поколения такая версия точно будет.

Компания BMW планирует официально представить обновленный BMW X7 осенью текущего года. Судя по всему, это произойдет в сентябре во время автосалона в Мюнхене.

Ранее BMW официально представил обновленный электрический кроссовер BMW iX3.