В ночь с 24 на 25 августа метро Киева продолжит работу на два часа

Также в праздничные дни запланированы изменения в работе столичного метрополитена - с ограничением входа на некоторых станциях.

В связи с празднованием Дня Государственного Флага и 30-й годовщины Независимости Украины в Киеве 23-24 августа запланированы изменения в работе метрополитена.

Об этом сообщает Официальный портал Киева .

Так, 23 августа в течение дня закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота" на улице Владимирской.

24 августа с начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход на станцию "Крещатик". Проезд поездов будут осуществлять без остановки на станции "Майдан Незалежности".

Также 24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик" на Аллее Героев Небесной Сотни.

В ночь на 25 августа метрополитен продлит работу на два часа

Отмечается, что в случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (начало в 18:30), в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская". А после окончания концерта возможно ограничение входа станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".