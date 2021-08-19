В ночь с 24 на 25 августа метро Киева продолжит работу на два часа
Также в праздничные дни запланированы изменения в работе столичного метрополитена - с ограничением входа на некоторых станциях.
В связи с празднованием Дня Государственного Флага и 30-й годовщины Независимости Украины в Киеве 23-24 августа запланированы изменения в работе метрополитена.
Об этом сообщает Официальный портал Киева.
Так, 23 августа в течение дня закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота" на улице Владимирской.
24 августа с начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход на станцию "Крещатик". Проезд поездов будут осуществлять без остановки на станции "Майдан Незалежности".
Также 24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик" на Аллее Героев Небесной Сотни.
В ночь на 25 августа метрополитен продлит работу на два часа
Отмечается, что в случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (начало в 18:30), в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская". А после окончания концерта возможно ограничение входа станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".
Напомним, 18 августа состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости, еще две проведут 20 и 22 августа. В эти дни на некоторых улицах Киева ограничено движение транспорта. Полный перечень улиц опубликован на сайте Киевской городской государственной администрации.