К Сорочинской ярмарке и минеральным источникам восстановят дорогу

В течение последних трех лет на дороге Р-42 уже были обновлены около 65 км.

В 2021 году в Лубенском районе Полтавской области в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» будет проведен ремонт участка дороги Р 42 Лубны - Миргород - Опошня, ведущей к селу Большие Сорочинцы, где проходит традиционная Национальная Сорочинская ярмарка. Об этом сообщается на официальной странице Укравтодора в Facebook.

В течение последних трех лет на дороге Р-42 уже были обновлены около 65 км. Сейчас проходят тендерные процедуры по ремонту участка в Лубенском районе.

Общая протяженность автодороги Р-42 Лубны - Миргород - Опошня составляет почти 122 км. Она проходит по территории трех областей - Полтавской, Сумской и Харьковской и обеспечивает проезд к санаторно-курортным зонам и источникам минеральных вод.

Всего в 2021 году по президентской программе Укравтодор планирует отремонтировать и построить в Полтавской области 200 км дорог государственного значения.

Напомним, как ранее сообщал заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко, ко Дню независимости должен быть закончен ремонт самой длинной трассы Украины - дороги М-30 Стрый - Изварино, длина которой составит 1400 км. Эта дорога, соединяющая западные и восточные области, уже получила неофициальное название Дорога единства.