В Германии заметили обновленный Mercedes-Benz GLE

Фотошпионы заметили в Германии во время тестов на трассе Нюрбургринг обновленный Mercedes-Benz GLE. Он получит небольшие изменения в дизайне, в салоне, новое оборудование и модернизированные двигатели.

В Германии заметили обновленный Mercedes-Benz GLE

Обновленный Mercedes-Benz GLE тестируют в небольшом камуфляже. Пленка закрывает только переднюю и заднюю части автомобиля, и то не полностью, а отдельные элементы. То есть изменения в дизайне будут минимальными.

Салон отделают новыми материалами, будет система MBUX нового поколения, а также новые системы активной безопасности и помощи водителю.

В линейку двигателей войдут модернизированные бензиновые и дизельные силовые агрегаты с 48-вольтовой технологией MHEV. Покупателям также предложат полноценные гибридные версии, у которых будет более мощный электромотор. На одной электротяге такие автомобили смогут проехать 100 км.

В Германии заметили обновленный Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz планирует официально представить обновленный GLE в конце весны 2022 года. В продаже он появится в конце следующего года. Сколько он будет стоить – еще не известно.

Ранее сообщалось, что конструкция внедорожника Mercedes-Benz EQG, который будет полностью электрическим аналогом нынешнего Гелендвагена, останется рамной, но ее адаптируют под электропривод.


Максимов Віталій, Тудей

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