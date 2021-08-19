В Украине появился необычный Bentley за 10 миллионов

В Украине появился новый Bentley Flying Spur, причем с необычным окрасом и оформлением салона, передает «Твоя Машина» .

Такой цвет называется Viridian, а машина зеленая не только снаружи, но и внутри. В целом, темно-зеленый цвет можно считать легендарным для британского автопрома.



Двигатель V8 объемом 3996 куб. см работает с отдачей 550 л.с. и 770 Нм. 100 км/ч автомобиль набирает за 4,1 с, а максимально разгоняется до 318 км/ч. Стоит Bentley Flying Spur 10 млн грн.