В Украине появился необычный Bentley за 10 миллионов

В Украине появился новый Bentley Flying Spur, причем с необычным окрасом и оформлением салона, передает «Твоя Машина».

Такой цвет называется Viridian, а машина зеленая не только снаружи, но и внутри. В целом, темно-зеленый цвет можно считать легендарным для британского автопрома.


Двигатель V8 объемом 3996 куб. см работает с отдачей 550 л.с. и 770 Нм. 100 км/ч автомобиль набирает за 4,1 с, а максимально разгоняется до 318 км/ч. Стоит Bentley Flying Spur 10 млн грн.

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