Стало известно, сколько ЗАЗ выпустит автомобилей в 2021 году

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) планирует в 2021 году выпустить 6,6 тысяч автомобилей. Об этом рассказал "Первый Запорожский" со ссылкой на главу завода Николая Евдокименко.

Сейчас производственные мощности ЗАЗа загружены только на 20%. В Запорожье выпускают не только автомобили (из роSSийских машинокомплектов), но и автобусы.

Ожидается, что в скором времени мощности Запорожского автомобилестроительного завода будут использоваться лучше. В частности, ЗАЗ планирует ежегодно выпускать по 10 тысяч автомобилей. Это машины семейства Lada, купе-кроссовер Renault Arkana, а также две модели Kia.

ЗАЗ с января по июль 2021 года выпустил более 2 тысяч автомобилей. Боссы этого завода рассчитывают, что через некоторое время производство машин достигнет 10 тысяч экземпляров ежегодно.

На первый взгляд кажется, что это довольно большая цифра. Но давайте вспомним, что, например, в 2008 году ЗАЗ выпустил 280 тысяч автомобилей. Разница, согласитесь, огромная.

Напомним, ранее сообщалось, что ЗАЗ планирует начать выпускать новый городской автобус, который построят на базе одной из моделей Mercedes-Benz.