Новый робот-лодка может прочесывать дно океана в режиме реального времени

Королевский военно-морской флот Великобритании испытывает роботизированную лодку, предназначенную для исследования неизведанных водоемов.

Новый робот-лодка может прочесывать дно океана в режиме реального времени

Экипаж всего из трех человек может проводить картографирование водных просторов со скоростью, недостйпной большинству современных аналогов

Одним из величайших, хотя и менее известных достижений Королевского флота является обширное картографирование водных пространств по всему миру. Благодаря этому у мореплавателей в свое время появились точные карты, некоторые из которых оставались актуальными век за веком. Это благословление флота и его проклятие, потому что даже морские карты надо периодически обновлять.

Проблема в том, что море просто отказывается сотрудничать, покоясь на месте. Постоянная эрозия, осаждение отложений, землетрясения, изменения уровня воды и смещение течений превращают морскую картографию в на редкость сложную работу. Конечно, человеческая деятельность также вносит свою лепту, в которую входят работы по углублению дна, модификация каналов, движущиеся буи, крушения самолетов, тонущие корабли и всевозможные конструкции, тонущие или разрушающиеся прямо в океане.

Чтобы справиться с этим сизифовым трудом в наши дни, ВМФ Великобритании ищет дистанционно управляемые и автономные лодки, которые взяли бы на себя часть рабочей нагрузки. В рамках этого проекта робот Otter Pro производства RS Aqua Ltd был развернут на озере Хорса площадью 7000 м2 для сбора сонарных изображений воды, морского дна и объектов на нем. Во время двухчасового испытания команда нанесла на карту следы структурного обрушения затонувшего дневного крейсера, моторной лодки и вертолета, а также обнаружила линии течения и эрозию морского дна, вызванную водолазами.

Теперь испытания будут проходить в более сложной среде, где Otter Pro продемонстрирует обработку данных в режиме, близком к реальному времени, а также тестирование многолучевого эхолота Norbit и других гидроакустических устройств.

«Во время своего первого выезда ученые исследовали озеро Хорса за 40 минут, а затем создали обновленную карту всего за час. Это было достигнуто с помощью команды из трех человек, у которых не было необходимости в лодке или причале для спуска на воду. Во время съемки двое брали на себя роль пилота и навигатора, а третий обрабатывал данные в режиме реального времени», — отмечают авторы эксперимента. По их словам, уже существующим платформам будет трудно достичь такой производительности в случае необходимости быстро отреагировать на ЧС.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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