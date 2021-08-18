Новый робот-лодка может прочесывать дно океана в режиме реального времени

Королевский военно-морской флот Великобритании испытывает роботизированную лодку, предназначенную для исследования неизведанных водоемов.

Экипаж всего из трех человек может проводить картографирование водных просторов со скоростью, недостйпной большинству современных аналогов

Одним из величайших, хотя и менее известных достижений Королевского флота является обширное картографирование водных пространств по всему миру. Благодаря этому у мореплавателей в свое время появились точные карты, некоторые из которых оставались актуальными век за веком. Это благословление флота и его проклятие, потому что даже морские карты надо периодически обновлять.

Проблема в том, что море просто отказывается сотрудничать, покоясь на месте. Постоянная эрозия, осаждение отложений, землетрясения, изменения уровня воды и смещение течений превращают морскую картографию в на редкость сложную работу. Конечно, человеческая деятельность также вносит свою лепту, в которую входят работы по углублению дна, модификация каналов, движущиеся буи, крушения самолетов, тонущие корабли и всевозможные конструкции, тонущие или разрушающиеся прямо в океане.

Чтобы справиться с этим сизифовым трудом в наши дни, ВМФ Великобритании ищет дистанционно управляемые и автономные лодки, которые взяли бы на себя часть рабочей нагрузки. В рамках этого проекта робот Otter Pro производства RS Aqua Ltd был развернут на озере Хорса площадью 7000 м2 для сбора сонарных изображений воды, морского дна и объектов на нем. Во время двухчасового испытания команда нанесла на карту следы структурного обрушения затонувшего дневного крейсера, моторной лодки и вертолета, а также обнаружила линии течения и эрозию морского дна, вызванную водолазами.

Теперь испытания будут проходить в более сложной среде, где Otter Pro продемонстрирует обработку данных в режиме, близком к реальному времени, а также тестирование многолучевого эхолота Norbit и других гидроакустических устройств.

«Во время своего первого выезда ученые исследовали озеро Хорса за 40 минут, а затем создали обновленную карту всего за час. Это было достигнуто с помощью команды из трех человек, у которых не было необходимости в лодке или причале для спуска на воду. Во время съемки двое брали на себя роль пилота и навигатора, а третий обрабатывал данные в режиме реального времени», — отмечают авторы эксперимента. По их словам, уже существующим платформам будет трудно достичь такой производительности в случае необходимости быстро отреагировать на ЧС.



