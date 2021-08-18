При растаможке конфискуют около 50% чешских евроблях

Правоохранители конфискуют примерно 50% всех "премиум"-евроблях, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover и BMW, пригнанных из Чехии, которые хотят оформить во время льготного периода растаможки. Об этом сообщает UBR.ua.

При растаможке конфискуют около 50% чешских евроблях

При этом в отношении владельцев таких автомобилей с иностранной регистрацией следователи открывают уголовное производство.

Дело в том, что большое количество премиальных автомобилей на иностранной регистрации из Чехии были угнаны. Они числятся в базе международного розыска Интерпола.

При постановке автомобиля на учет в МРЕО срабатывает база Интерпола, то есть выясняется, что он находится в международном розыске. Автомобиль сразу забирают на штраф-площадку, а в отношении владельца открывают уголовное производство.

Дело в том, что жители Чехии часто после продажи автомобилей украинцам подают заявления об их краже. Это они делают для того, чтобы получить возмещение от страховой компании.

Владельцам приходится в суде доказывать, что покупка была законной. Судебный процесс может растянуться на несколько лет. Адвокаты считают, что мало шансов выиграть такой процесс. В итоге владелец лишится своей машины, а также 35-40 тысяч гривен таможенных платежей, которые он ранее заплатил за растаможку.

Напомним, около 150 тысяч украинцев не могут воспользоваться льготным периодом растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.


Максимов Віталій, Тудей

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