Ford обновил свой самый дешевый паркетник

Компания Ford начала тестировать обновленный компактный кроссовер Ford EcoSport. Фотошпионы заметили эту новинку во время дорожных тестов в Индии.

Обратите внимание, что обновленный EcoSport ездит по дорогам общего пользования без камуфляжа. Это значит, что он уже готов к серийному производству и скоро состоится его официальная презентация.

Компактный американский кроссовер получил новую восьмиугольную решетку радиатора с хромированной окантовкой и горизонтальными декоративными штрихами вокруг логотипа. С хромированными вставками автомобиль выглядит, конечно, на наш взгляд гораздо лучше, чем без них. Также есть новые легкосплавные колесные диски.

Передние фары примерно такие же, как и у модели текущего года выпуска. Но в более дорогих комплектациях фары будут светодиодными.

А вот в задней части кроссовера никаких серьезных изменений, судя по фотографиям, нет.

В салоне тоже произойдут небольшие изменения. Что же касается линейки двигателей, то она останется прежней.

Ранее сообщалось, что Ford разработал систему, благодаря которой стекла автомобилей больше не будут запотевать. Она автоматически активируется при обнаружении влаги в воздухе салона.