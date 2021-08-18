Ford обновил свой самый дешевый паркетник

Компания Ford начала тестировать обновленный компактный кроссовер Ford EcoSport. Фотошпионы заметили эту новинку во время дорожных тестов в Индии.

Ford обновил свой самый дешевый паркетник

Обратите внимание, что обновленный EcoSport ездит по дорогам общего пользования без камуфляжа. Это значит, что он уже готов к серийному производству и скоро состоится его официальная презентация.

Компактный американский кроссовер получил новую восьмиугольную решетку радиатора с хромированной окантовкой и горизонтальными декоративными штрихами вокруг логотипа. С хромированными вставками автомобиль выглядит, конечно, на наш взгляд гораздо лучше, чем без них. Также есть новые легкосплавные колесные диски.

Ford обновил свой самый дешевый паркетник

Передние фары примерно такие же, как и у модели текущего года выпуска. Но в более дорогих комплектациях фары будут светодиодными.

А вот в задней части кроссовера никаких серьезных изменений, судя по фотографиям, нет.

В салоне тоже произойдут небольшие изменения. Что же касается линейки двигателей, то она останется прежней.

Ford обновил свой самый дешевый паркетник

Ранее сообщалось, что Ford разработал систему, благодаря которой стекла автомобилей больше не будут запотевать. Она автоматически активируется при обнаружении влаги в воздухе салона.


Максимов Віталій, Тудей

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