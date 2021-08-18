«Автомагистраль-Юг» модернизирует аэропорт Херсона для приема дальнемагистральных самолетов

Реконструкцию выполнят в две очереди.

«Автомагистраль-Юг» модернизирует аэропорт Херсона для приема дальнемагистральных самолетов

В аэропорту Херсона до конца года проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы для приема тяжелых и больших дальнемагистральных самолетов. Это позволит привлекать больше авиакомпаний и пассажиров, выполняя рейсы на дальние расстояния. Подробности сообщает ЦТС.

Для проведения реконструкции аэропорт закроют на период с 20 сентября до конца текущего года. Работы по реконструкции ВПП выполнит компания «Автомагистраль-Юг», выигравшая тендер. Стоимость работ составит 400 млн гривен.

Реконструкцию в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» выполнят в две очереди. Первая предусматривает выравнивание существующего асфальтного покрытия длиной 2 000 м и шириной 42 м. Также положат новый асфальт толщиной 7 см.

Вторая очередь предусматривает усиление асфальтной полосы и расширение ее с 42 до 45 м. Бетонные плиты демонтируют и заменят двумя слоями асфальтобетона толщиной 18 см.

Кроме того, полосу удлинят до 2 600 м и расширят боковые полосы безопасности. Этот этап работ проведут уже в 2022 году.

До реконструкции в аэропорте «Херсон» выполнялись регулярные маршруты авиакомпаний МАУ в Киев, Turkish Airlines и Pegasus Airlines в Стамбул, Bees Airline в Тбилиси. Также он обслуживал чартерные рейсы.

После реконструкции аэропорт сможет принимать тяжелые дальнемагистральные лайнеры класса Boeing 767-300 не менее 2 раз в день, что существенно расширит возможности аэропорта.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» начали возрождать региональные аэропорты. В этом году в Одессе открыли новую взлетно-посадочную полосу – впервые в Украине с 2012 года.

Также, по словам координатора «Большой стройки», заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, запустили регулярные рейсы из Кривого Рога, Черновцов и Ужгорода, на очереди – реконструкция аэропортов Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ровно, Полтавы и Днепра.

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