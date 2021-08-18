Бывший секретарь СНБО Данилюк попал в ДТП

Экс-чиновник не пострадал, но его мотоциклу "гаплык".

Фото: facebook.com/o.danyliuk

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк попал в ДТП - перед его мотоциклом на дорогу упало сухое дерево.

Об этом он рассказал в своем фейсбуке.

"Вчера ночью по дороге домой, проходящей лесом, из-за порыва ветра прямо перед носом падает дерево. Сухостой, как потом выяснилось, но это отдельная история - эти деревья, и почему их не убирают. Чудом среагировал ... Как-то умудрился «перескочить» . Пролетел метров сорок, «остановился» в метрах 100. Пока летел эти метры, перед лицом промелькнула вся жизнь - правду говорят", - написал бывший чиновник.

По его словам, весь удар принял на себя мотоцикл, которому после этого наступил "гаплык".

Фото: facebook.com/o.danyliuk

Фото: facebook.com/o.danyliuk

Вслед за Данилюком в дерево врезалась еще одна машина.

Напомним, Данилюк был заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко, министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана и секретарем СНБО в первые месяцы президентства Владимира Зеленского.

Сейчас он является экспертом Центра устойчивости и развития государства, созданного вместе с экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой и бывшим министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Данилюк хотел принять участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности, но его не допустили из-за претензий к диплому об образовании. После этого Данилюк поссорился с главой конкурсной комиссии Тимофеем Миловановым, выгнал его с празднования дня рождения и даже ударил его.