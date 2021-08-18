На станции метро "Майдан Незалежности" закончили ремонт эскалаторов

Стоимость работ составила почти 60 миллионов гривен.

На станции метро "Майдан Незалежности" закончили ремонт эскалаторов
Фото: kyivcity.gov.ua

На станции киевского метро "Майдан Незалежности" завершен капитальный ремонт всех четырех эскалаторов.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что заменили подшипники в двигателях и входных редукторах валов, тяговые цепи, настил ступеней, подступени и гребни, бегунки и выполнили многое другое. Стоимость работ составила почти 60 миллионов гривен.

"Эскалаторы подземки - это дорогостоящие механизмы, которые нуждаются в бережном отношении и в тщательных периодических капитальных ремонтах", - отметили в КГГА.

Сейчас идет последовательный капитальный ремонт четырех эскалаторов на станции "Лукьяновская".

Всего в столичном метрополитене работают 122 эскалатора. Капремонт оборудования проводят каждые 100-150 тысяч километров пробега или каждые 10-11 лет в зависимости от типа оборудования.

Напомним, ремонтировать эскалаторы на станции "Майдан Незалежности" начали в феврале прошлого года. Планировалось закончить работы до февраля этого года.

В октябре 2018 года в Киеве также ремонтировали эскалаторы на станции "Арсенальная". Ранее метрополитен решил на две недели закрывать на вход станцию "Политехнический институт" из-за ремонта эскалатора, но работы удалось завершить за одну неделю.

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