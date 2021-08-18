На станции метро "Майдан Незалежности" закончили ремонт эскалаторов
Стоимость работ составила почти 60 миллионов гривен.
На станции киевского метро "Майдан Незалежности" завершен капитальный ремонт всех четырех эскалаторов.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Отмечается, что заменили подшипники в двигателях и входных редукторах валов, тяговые цепи, настил ступеней, подступени и гребни, бегунки и выполнили многое другое. Стоимость работ составила почти 60 миллионов гривен.
"Эскалаторы подземки - это дорогостоящие механизмы, которые нуждаются в бережном отношении и в тщательных периодических капитальных ремонтах", - отметили в КГГА.
Сейчас идет последовательный капитальный ремонт четырех эскалаторов на станции "Лукьяновская".
Всего в столичном метрополитене работают 122 эскалатора. Капремонт оборудования проводят каждые 100-150 тысяч километров пробега или каждые 10-11 лет в зависимости от типа оборудования.
Напомним, ремонтировать эскалаторы на станции "Майдан Незалежности" начали в феврале прошлого года. Планировалось закончить работы до февраля этого года.
В октябре 2018 года в Киеве также ремонтировали эскалаторы на станции "Арсенальная". Ранее метрополитен решил на две недели закрывать на вход станцию "Политехнический институт" из-за ремонта эскалатора, но работы удалось завершить за одну неделю.