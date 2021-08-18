В Украину будет летать лоукостер из Молдовы

Стоимость билетов на рейс Киев - Кишинев стартует с 39 евро.

В Украину будет летать лоукостер из Молдовы
Фото: instagram.com/flyone.eu

С 1 октября молдавский лоукостер FlyOne начнет выполнение рейсов из Кишинева в Киев. Авиакомпания будет летать в аэропорт "Киев" (Жуляны) три раза в неделю, а с 24 октября частота рейсов увеличится до четырех.

Об этом сообщило профильное издание lowcost.ua.

Стоимость билетов с ручной кладью и без багажа начинается с 39 евро (34 евро при условии присоединения к клубу FlyOne) в одну сторону.

FlyOne начала полеты в 2016 году. По данным перевозчика, флот компании состоит из четырех Airbus A320 и одного Airbus A319.

Напомним, что пересечение государственной границы при въезде в Республику Молдова разрешается без ограничений при условии прививки от ковида (через 14 дней после второго укола), отрицательного результата ПЦР-теста (за 72 часа до въезда) или предоставления медицинского заключения о выздоровлении (в течение последних шести месяцев).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегомРекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегом
В роSSийском Воронеже на остановке взорвался рейсовый автобус, есть жертвыВ роSSийском Воронеже на остановке взорвался рейсовый автобус, есть жертвы
В Украине начались продажи обновленного Renault DusterВ Украине начались продажи обновленного Renault Duster
Red Bull извинился за дрифт на Софийской площадиRed Bull извинился за дрифт на Софийской площади
В Хмельницкой области легковушка влетела в отбойник, погибла пассажиркаВ Хмельницкой области легковушка влетела в отбойник, погибла пассажирка
Блок рекламы


Похожие новости
Renault будет делать дешевые гибридные автомобилиRenault будет делать дешевые гибридные автомобили
Завод имени Малышева изготовил новый танк "Оплот", который будет участвовать в параде ко Дню НезависимостиЗавод имени Малышева изготовил новый танк "Оплот", который будет участвовать в параде ко Дню Независимости
Bloomberg: к 2040 году до двух третей продаж автомобилей будет приходиться на электрокарыBloomberg: к 2040 году до двух третей продаж автомобилей будет приходиться на электрокары
ЗАЗ будет ежегодно выпускать по 10 тысяч автомобилейЗАЗ будет ежегодно выпускать по 10 тысяч автомобилей
Windrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяцWindrose предлагает украинцам летать всего за 300 гривен целый месяц
ЗАЗ будет выпускать МерседесыЗАЗ будет выпускать Мерседесы
Subaru показал, каким будет брутальный ForesterSubaru показал, каким будет брутальный Forester
Украинский лоукостер SkyUp переоденет стюардесс в брюки и кроссовкиУкраинский лоукостер SkyUp переоденет стюардесс в брюки и кроссовки
В Молдове на год перекроют трассу, соединяющую Румынию и УкраинуВ Молдове на год перекроют трассу, соединяющую Румынию и Украину
Покупку авто можно будет оформить через Электронный кабинет водителяПокупку авто можно будет оформить через Электронный кабинет водителя
Последние новости
Подгружаем последние новости