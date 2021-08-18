В Украину будет летать лоукостер из Молдовы

С 1 октября молдавский лоукостер FlyOne начнет выполнение рейсов из Кишинева в Киев . Авиакомпания будет летать в аэропорт " Киев " (Жуляны) три раза в неделю, а с 24 октября частота рейсов увеличится до четырех.

Об этом сообщило профильное издание lowcost.ua.

Стоимость билетов с ручной кладью и без багажа начинается с 39 евро (34 евро при условии присоединения к клубу FlyOne) в одну сторону.

FlyOne начала полеты в 2016 году. По данным перевозчика, флот компании состоит из четырех Airbus A320 и одного Airbus A319.

Напомним, что пересечение государственной границы при въезде в Республику Молдова разрешается без ограничений при условии прививки от ковида (через 14 дней после второго укола), отрицательного результата ПЦР-теста (за 72 часа до въезда) или предоставления медицинского заключения о выздоровлении (в течение последних шести месяцев).