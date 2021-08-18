Б/у автомобили из Европы могут подорожать: известно почему

Украинцам в скором времени, возможно, придется платить дороже за б/у автомобили из Европы. Об этом в своем новом отчете говорят эксперты украинского Института исследований авторынка.

Б/у автомобили из Европы могут подорожать: известно почему

Эксперты отметили, что в Европе из-за спада продаж новых машин (нехватка микрочипов и, как следствие, снизилось производство авто) увеличивается стоимость б/у автомобилей.

Так, например, в Польше в июле 2021 года было 204,5 тысячи объявлений продажи автомобилей. Это на 15,6 тысяч меньше, чем в июне. При этом стоимость б/у автомобилей увеличилась и сейчас составляет в среднем около 5 375 долларов.

Прогнозируется, что б/у автомобили в Евросоюзе могут подорожать. Новых машин выпустят меньше и, значит, их меньше попадет на вторичный рынок. В условиях пандемии коронавируса европейцы будут и дальше чаще покупать доступные б/у автомобили.

Утверждается, что станет меньше машин для экспорта в Украину и, значит, они подорожают. Кроме того, будет больше подержанных машин со скрытыми дефектами и скрученым пробегом.

Ранее мы рассказали, как узнать настоящий пробег б/у автомобиля. Для этого есть несколько простых способов.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегомРекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегом
В роSSийском Воронеже на остановке взорвался рейсовый автобус, есть жертвыВ роSSийском Воронеже на остановке взорвался рейсовый автобус, есть жертвы
В Украине начались продажи обновленного Renault DusterВ Украине начались продажи обновленного Renault Duster
Red Bull извинился за дрифт на Софийской площадиRed Bull извинился за дрифт на Софийской площади
В Хмельницкой области легковушка влетела в отбойник, погибла пассажиркаВ Хмельницкой области легковушка влетела в отбойник, погибла пассажирка
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы не смогут много заработать на нарушителях ПДД, – юристУкраинцы не смогут много заработать на нарушителях ПДД, – юрист
Автомобили Mercedes-Benz начали предупреждать друг друга о дорожных препятствияхАвтомобили Mercedes-Benz начали предупреждать друг друга о дорожных препятствиях
Renault будет делать дешевые гибридные автомобилиRenault будет делать дешевые гибридные автомобили
Сколько украинцы могут ездить без регистрации автомобиля в МВДСколько украинцы могут ездить без регистрации автомобиля в МВД
Цены рухнут: в Украине хотят отменить ввозную пошлину на автомобилиЦены рухнут: в Украине хотят отменить ввозную пошлину на автомобили
Стало известно, зачем в электромобили ставят ГБОСтало известно, зачем в электромобили ставят ГБО
Рынок автомобильного топлива лихорадит. Почему АЗС переписывают ценникиРынок автомобильного топлива лихорадит. Почему АЗС переписывают ценники
Почему беспилотник Uber намеренно сбил пешеходаПочему беспилотник Uber намеренно сбил пешехода
Вьетнамский производитель электромобилей VinFast намерен освоить рынки США и ЕвропыВьетнамский производитель электромобилей VinFast намерен освоить рынки США и Европы
Вечером могут ограничить вход на трех станциях киевского метро. Вечером могут ограничить вход на трех станциях киевского метро.
Последние новости
Подгружаем последние новости