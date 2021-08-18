Б/у автомобили из Европы могут подорожать: известно почему

Украинцам в скором времени, возможно, придется платить дороже за б/у автомобили из Европы. Об этом в своем новом отчете говорят эксперты украинского Института исследований авторынка.

Эксперты отметили, что в Европе из-за спада продаж новых машин (нехватка микрочипов и, как следствие, снизилось производство авто) увеличивается стоимость б/у автомобилей.

Так, например, в Польше в июле 2021 года было 204,5 тысячи объявлений продажи автомобилей. Это на 15,6 тысяч меньше, чем в июне. При этом стоимость б/у автомобилей увеличилась и сейчас составляет в среднем около 5 375 долларов.

Прогнозируется, что б/у автомобили в Евросоюзе могут подорожать. Новых машин выпустят меньше и, значит, их меньше попадет на вторичный рынок. В условиях пандемии коронавируса европейцы будут и дальше чаще покупать доступные б/у автомобили.

Утверждается, что станет меньше машин для экспорта в Украину и, значит, они подорожают. Кроме того, будет больше подержанных машин со скрытыми дефектами и скрученым пробегом.

Ранее мы рассказали, как узнать настоящий пробег б/у автомобиля. Для этого есть несколько простых способов.