На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с четырьмя грузовиками, один из них сгорел

В результате в больницу попали четыре человека, один человек погиб.

?На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с четырьмя грузовиками, один из них сгорел
Фото: dsns.gov.ua

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех грузовых автомобилей. В результате в больницу попали четыре человека, один человек погиб.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

17 августа в 20:23 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП с участием грузовых автомобилей, один из которых горит. На место направили дежурное отделение 3-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС области и отделение государственного военизированного горноспасательного отряда.

"Установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех грузовых автомобилей. А именно: грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты, грузовой автомобиль DAF, предназначенный для перевозки сыпучих зерновых культур, малотоннажный грузовой автомобиль Mercedes и грузовой автомобиль DAF", - сообщили в ГСЧС .

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

На момент прибытия спасателей кабина грузового автомобиля DAF была охвачена огнем, к счастью, водитель вовремя покинул горящее транспортное средство. В грузовике Mercedes находилось заблокированное тело водителя 1992 года рождения.

Спасатели приступили к ликвидации пожара и деблокированию тела. К оказанию помощи привлекались 16 человек личного состава и 4 единицы техники.

Медики госпитализировали четырех пострадавших с повреждениями различной степени тяжести.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в июле на трассе возле Днепра произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля.

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