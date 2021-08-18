Автопилот Tesla стал причиной пяти аварий на одной и той же дороге в Калифорнии

Стало известно, что на одной и той же дороге американского штата Калифорния произошло пять аварий с участием электромобилей Tesla. По данным источника, причиной происшествия является система автономного вождения Tesla Autopilot. О последнем инциденте рассказал пользователь сообщества Reddit с ником BBFLG, который попал в аварию на Tesla Model X Long Range Plus.

Автопилот Tesla стал причиной пяти аварий на одной и той же дороге в Калифорнии

Изображение: Drivetribe

Когда Tesla впервые представила собственный автопилот, он привлёк к себе всеобщее внимание. Однако со временем стали появляться сообщения о серьёзных авариях, которые были вызваны автопилотом, из-за чего ажиотаж вокруг этой темы поутих. Недавно стало известно, что на одной и той же калифорнийской дороге зафиксировано пять ДТП с участием электромобилей Tesla, которые произошли из-за автопилота.

О последнем из таких случаев немного больше рассказал пользователь сообщества Reddit. Источник отмечает, что историю пользователя подтвердили местные полицейские и водитель эвакуатора, который забирал авто с места ДТП. Согласно имеющимся данным, инцидент произошёл на дороге в долине Йосемити. BBFLG двигался на скорости 40 км/ч, поэтому не пострадал серьёзно.

«Руки на руле, глаза на дорогу, но машина просто ехала прямо. В последний момент я сумел затормозить на повороте, и даже с руками на руле я никак не мог остановиться или повернуть, из-за чего пришлось съехать на обочину», — говорится в сообщении BBFLG. Он также отметил, что обратился в Tesla после этого ДТП, но в компании не придали особого значения его сообщению.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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