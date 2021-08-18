SkyUp запускает рейсы из Украины на Занзибар и в Зальцбург

SkyUp запускает рейсы по двум новым для украинцев направлениям - Занзибар и Зальцбург. В пресс-службе украинской авиакомпании рассказали о стоимости билетов по новым направлениям и назвали даты первых рейсов.

В частности, рейсы в Танзанию на остров Занзибар SkyUp начнет выполнять с 23 октября. Украинцы смогут полететь в эту страну два раза в неделю. Вылеты будут по средам и субботам. В 2022 году частоту полетов хотят увеличить до 4-х раз в неделю.

Стоимость билета из Киева в Занзибар стартует от 7 773 грн, а из Занзибара в Киев – от 8 416 грн.

Рейсы из Киева в Зальцбург (Австрия) будут выполняться, начиная с 26 декабря 2021 года. Согласно расписанию, самолеты будут летать из Киеве по воскресеньям, а с 15 января и в феврале - по субботам. На сегодняшний день стоимость билетов в этом направлении (туда-обратно) составляет без багажа - от 5 795 грн, с багажом - от 7 395 грн. Соответственно, чем ближе к дате вылета, тем больше будут расти цены.

Условия въезда в Занзибар

Для посещения Занзибара украинцам необходима виза. Ее можно оформить в аэропорту по прибытию за 50 долларов с человека.

Не более чем за 72 часа до пересечения границы необходимо сделать ПЦР-тест и предъявить отрицательный результат.

Не более чем за 24 часа до пересечения границы нужно заполнить онлайн-форму.

Условия въезда в Зальцбург