Акции Tesla упали. Причина — расследование аварий электокаров

16 августа акции Tesla упали на 5,43%, до $678,26 — это минимальное значение с начала августа, в последний раз бумаги торговались на этом уровне 30 июля. Об этом пишет РБК.

Акции Tesla упали. Причина — расследование аварий электокаров
Фото: delo.ua

Причина падения акций

Акции падают после того, как Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) решило проверить безопасность системы автопилота Tesla. Расследование началось после нескольких аварий с участием электрокаров компании.

В сообщении регулятора указывается, что с января 2018 года было зафиксировано 11 аварий, в которых автомобили Tesla въехали в места работы экстренных служб и столкнулись с одним или несколькими автомобилями, задействованными в этих работах.

Регулятор отметил, что большинство транспортных происшествий произошло после наступления темноты.

В результате этих аварий 17 человек получили травмы, есть один погибший. Четыре из этих аварий произошли в нынешнем году.

Напомним

Расследование охватывает всю текущую модельную линейку Tesla с 2014 по 2021 год выпуска — всего 765 тыс. автомобилей. По итогам проверки автомобили могут быть отозваны.

Расследование началось всего через несколько месяцев после того, как NHTSA и Национальный совет по безопасности транспортных средств заявили, что они изучают систему автопилота компании после аварии со смертельным исходом в Техасе.

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