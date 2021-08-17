Акции Tesla упали. Причина — расследование аварий электокаров
16 августа акции Tesla упали на 5,43%, до $678,26 — это минимальное значение с начала августа, в последний раз бумаги торговались на этом уровне 30 июля. Об этом пишет РБК.
Причина падения акций
Акции падают после того, как Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) решило проверить безопасность системы автопилота Tesla. Расследование началось после нескольких аварий с участием электрокаров компании.
В сообщении регулятора указывается, что с января 2018 года было зафиксировано 11 аварий, в которых автомобили Tesla въехали в места работы экстренных служб и столкнулись с одним или несколькими автомобилями, задействованными в этих работах.
Регулятор отметил, что большинство транспортных происшествий произошло после наступления темноты.
В результате этих аварий 17 человек получили травмы, есть один погибший. Четыре из этих аварий произошли в нынешнем году.
Напомним
Расследование охватывает всю текущую модельную линейку Tesla с 2014 по 2021 год выпуска — всего 765 тыс. автомобилей. По итогам проверки автомобили могут быть отозваны.
Расследование началось всего через несколько месяцев после того, как NHTSA и Национальный совет по безопасности транспортных средств заявили, что они изучают систему автопилота компании после аварии со смертельным исходом в Техасе.