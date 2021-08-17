Нацполиция потратит миллионы гривен на покупку новых автомобилей у экс-нардепа
Национальная полиция Украины по результатам аукциона выбрала поставщика на получение 100 новых автомобилей за 52 млн гривен.
Лот на поставку 50 автомобилей был выигран компанией ООО «Промавтотехсервис», которая продала Нацполиции автомобили Kia Sportage с мотором 1.6 и полным приводом, сообщает
Общая стоимость авто составляет 27411000 гривен. ООО «Промавтотехсервис» зарегистрирована в 2005 году и входит в группу компаний «УкрАвто», которая принадлежит экс-нардепу Тариэлу Васадзе. Второй лот, на поставку 50 авто также выиграла компания ООО «Промавтотехсервис».
За 24890000 гривен компания поставил Kia Sportage 1.6 с передним приводом. В обоих лотах единственным конкурентом на торгах была компания ООО «Корея Моторс», впрочем, на торгах компании своих предложений не меняли. ООО «Корея Моторс» с 2008 года в Киеве принадлежит Александру Горобинская и Владимиру Гуцу.