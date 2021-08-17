Нацполиция потратит миллионы гривен на покупку новых автомобилей у экс-нардепа

Национальная полиция Украины по результатам аукциона выбрала поставщика на получение 100 новых автомобилей за 52 млн гривен.

Лот на поставку 50 автомобилей был выигран компанией ООО «Промавтотехсервис», которая продала Нацполиции автомобили Kia Sportage с мотором 1.6 и полным приводом, сообщает «Твоя Машина» .

Общая стоимость авто составляет 27411000 гривен. ООО «Промавтотехсервис» зарегистрирована в 2005 году и входит в группу компаний «УкрАвто», которая принадлежит экс-нардепу Тариэлу Васадзе. Второй лот, на поставку 50 авто также выиграла компания ООО «Промавтотехсервис».