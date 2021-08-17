Напоминание налоговиков: водителям настало время заплатить 25 тыс грн

В Украине владельцам премиальных автомобилей настала пора заплатить транспортный налог в размере 25 тысяч гривен. Об этом сообщило Главное управление ГНС в Сумской области.

Налоговики напомнили, что транспортный налог распространяется на автомобили не старше 5 лет, которые стоят более 375 минимальных зарплат. То есть вам придется расстаться с 25 тысячами гривен, если ваш автомобиль не старше 5 лет и стоит от 2 250 000 гривен.

Если у вас несколько автомобилей, подпадающие под вышеуказанные критерии, то транспортный налог придется заплатить за каждый из них.

Владельцы таких машин получают соответствующее сообщение-решение. После этого у них есть 60 дней, чтобы заплатить транспортный налог. В противном случае предусмотрен штраф в размере от 10 до 20% погашенной суммы налогового долга (плюс пеня).

Напомним, в Украине предлагают снизить порог стоимости автомобилей, за которые нужно платит транспортный налог. Если это предложение примут, то тогда транспортный налог придется платить владельцам некоторых автомобилей, которые не относятся к премиальному сегменту, но с топовым набором оборудования.

Ранее стало известно, что в Украине около 150 тысяч человек не могут воспользоваться льготной растаможкой евроблях.