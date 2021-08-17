Полиция объяснила, как онлайн восстановить утраченное водительское удостоверение

Главный сервисный центр МВД сообщил водителям, что потерянное водительское удостоверение можно обменять онлайн в Электронном кабинете. А вот забирать права нужно в сервисном центре.

В частности, для восстановления удостоверения вначале нужно зайти в Электронный кабинет водителя. Этим сервисом все больше и больше пользуются украинских автомобилистов.

Сразу в разделе "Электронные услуги" ищем пункт "Восстановление и обмен водительского удостоверения". В нем заполняются все обязательные поля. Не забудьте отсканировать медицинскую справку и прикрепить эту копию.

Обратите внимание, что вам нужно будет выбрать СЦ МВД , в котором вы сможете удобней всего получить водительское удостоверение (когда в Электронном кабинете появится статус "проработано" - можно идти забирать права).

В конце нужно подписать заявление (используйте КЭП или MobilеID), а потом оплатить стоимость банковской картой.