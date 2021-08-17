Полиция объяснила, как онлайн восстановить утраченное водительское удостоверение

Главный сервисный центр МВД сообщил водителям, что потерянное водительское удостоверение можно обменять онлайн в Электронном кабинете. А вот забирать права нужно в сервисном центре.

Полиция объяснила, как онлайн восстановить утраченное водительское удостоверение

В частности, для восстановления удостоверения вначале нужно зайти в Электронный кабинет водителя. Этим сервисом все больше и больше пользуются украинских автомобилистов.

Сразу в разделе "Электронные услуги" ищем пункт "Восстановление и обмен водительского удостоверения". В нем заполняются все обязательные поля. Не забудьте отсканировать медицинскую справку и прикрепить эту копию.

Обратите внимание, что вам нужно будет выбрать СЦ МВД, в котором вы сможете удобней всего получить водительское удостоверение (когда в Электронном кабинете появится статус "проработано" - можно идти забирать права).

В конце нужно подписать заявление (используйте КЭП или MobilеID), а потом оплатить стоимость банковской картой.

Напомним, ранее МВД объяснило, как оставить свой номерной знак для нового автомобиля.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегомРекорд 30 месяцев. Украинцы массово покупают иномарки с пробегом
В роSSийском Воронеже на остановке взорвался рейсовый автобус, есть жертвыВ роSSийском Воронеже на остановке взорвался рейсовый автобус, есть жертвы
Red Bull извинился за дрифт на Софийской площадиRed Bull извинился за дрифт на Софийской площади
В Хмельницкой области легковушка влетела в отбойник, погибла пассажиркаВ Хмельницкой области легковушка влетела в отбойник, погибла пассажирка
В Украине начались продажи обновленного Renault DusterВ Украине начались продажи обновленного Renault Duster
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция разоблачила банду, которая обворовывала грузовые поезда с углем на Приднепровской железной дорогеПолиция разоблачила банду, которая обворовывала грузовые поезда с углем на Приднепровской железной дороге
Полиция получила 300 новых Renault DusterПолиция получила 300 новых Renault Duster
В Украине полиция усилит контроль над водителямиВ Украине полиция усилит контроль над водителями
Заменить водительское удостоверение теперь можно через приложение “Дія“Заменить водительское удостоверение теперь можно через приложение “Дія“
В Украине полиция остановила роскошный суперкар FerrariВ Украине полиция остановила роскошный суперкар Ferrari
Полиция установила, кто поджег авто основателя портала dtp.kiev.uaПолиция установила, кто поджег авто основателя портала dtp.kiev.ua
В Украине значительно снизилось количество ДТП с потерпевшими - Полиция назвала цифрыВ Украине значительно снизилось количество ДТП с потерпевшими - Полиция назвала цифры
Главные ошибки водителей, когда их останавливает полицияГлавные ошибки водителей, когда их останавливает полиция
Заменить водительское удостоверение теперь можно в приложении “Дія“Заменить водительское удостоверение теперь можно в приложении “Дія“
Полиция пришла с обыском на завод "Укрзализныци" в КиевеПолиция пришла с обыском на завод "Укрзализныци" в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости