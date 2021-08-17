Маршрут дизель-поезда "Прикарпатский экспресс" продлили до Коломыи

Скоростной поезд оказался востребованным для Западной Украины.

Маршрут дизель-поезда "Прикарпатский экспресс" продлили до Коломыи
Фото: facebook.com/lviv.railway

"Укрзализныця" продлила до Коломыи маршрут дизель-поезда №807/808 "Прикарпатский Экспресс", который ранее ездил с Киверцев в Ивано-Франковск.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

С Киверцев поезд будет отправляться по старому расписанию в 05:14, в Коломыю прибывать в 13:52. С Коломыи он будет отправляться в 14:58 и прибывать в Киверцы в 23:45. Периодичность курсирования поезда останется без изменений: из Коломыи - ежедневно, кроме среды, а с Киверцев - ежедневно, кроме среды и четверга.

Поезд будет проходить через станции Луцк, Горохов, Стоянов, Радехов, Каменка-Бугская, Пидзамче, Львов, Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш и Ивано-Франковск.

Поезд "Прикарпатский экспресс" начал курсировать с 29 мая. Рейсы выполняются на трехвагонном дизельном поезде ДПКр производства Крюковского вагоностроительного завода.

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