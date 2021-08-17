?В Ровенском районе на станции горел тепловоз

Возгорание произошло в моторном отсеке, пострадавших нет.

В Ровенском районе степаньские пожарные оперативно ликвидировали возгорание в моторном отсеке тепловоза.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"17 августа в 10:45 на спецлинию "101" поступило сообщение о задымлении в грузовом тепловозе на станции Малинск Малинского ТГ Ровенского района. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 7-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Степань и пожарные местной пожарной команды с. Малинск", - говорится в сообщении.

Фото: rv.dsns.gov.ua

На месте спасатели установили, что произошло возгорание в моторном отсеке. В 11:29 возгорание было ликвидировано.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Фото: rv.dsns.gov.ua

Напомним, в феврале в Житомирской области горел локомотив пассажирского поезда Львов - Бахмут.