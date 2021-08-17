В Украине заметили первый полицейский “фантомный“ патруль

На украинских дорогах заметили первый полицейский "фантомный" патруль, который во время движения тайно фиксирует скорость встречных и попутных автомобилей. Фото такой машины опубликовали в Instagram-аккаунте vehicle.exlusive.

В Украине заметили первый полицейский “фантомный“ патруль

В частности, первый "фантомный" патруль увидели в Киеве. Внешне это обычный кроссовер Skoda Kodiaq с гражданскими номерами. На нем нет никаких обозначений, указывающих на принадлежность к полиции. Только на бампере можно заметить стробоскопы, небольшое оборудование, а также проблесковые маячки и радар под задним стеклом. Это оборудование указывает, что перед нами "фантомный" патруль.

На кроссоверах Kodiaq полиция установила радары, с помощью которых можно определять скорость встречных и попутных автомобилей. Если правоохранители зафиксируют нарушение, то они должны включить проблесковые маячки и остановить автомобиль-нарушитель. Потом правоохранители должны составить административный протокол в отношении водителя, превысившего скоростной режим.

В Украине заметили первый полицейский “фантомный“ патруль

Ранее сообщалось, что полиция установила радары на первые четыре кроссовера Skoda Kodiaq. Их тестируют перед началом "боевого" использования.

Напомним, к 2024 году по украинским дорогам будут ездить 550 полицейских "фантомных" полицейских патрулей.


Максимов Віталій, Тудей

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