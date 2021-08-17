В Сети показали принципиально новый кроссовер Honda

Компания Honda планирует в 2023 году выпустить на рынок новый компактный кроссовер с полностью электрической силовой установкой. Независимые дизайнеры показали, как примерно будет выглядеть эта новинка.

В Сети показали принципиально новый кроссовер Honda

Рендерные изображения нового электрического кроссовера Honda сделали на базе концепта Honda SUV e:concept, который показали в 2020 году во время Пекинского автосалона.

Кроссовер получит узкие светодиодные фары, но лишится радиаторной решетки. На корме должен быть спойлер со светодиодной полоской вдоль его кромки.

В Сети показали принципиально новый кроссовер Honda

Создается впечатление, что кроссовер будет не очень высокий. У него низко посаженная крыша, из-за которой боковое остекление оказалось слишком компактным. Такое конструктивное решение, видимо, предназначено для уменьшения аэродинамического сопротивления.

В Сети показали принципиально новый кроссовер Honda

Вполне возможно, что речь идет про Honda Prologue EV, в котором будут использовать технологии американского концерна General Motors. В частности, японский электрический кроссовер получит аккумуляторы Ultium от General Motors. Этими аккумуляторами уже оснащается Cadillac Lyriq.

В Сети показали принципиально новый кроссовер Honda

Напомним, ранее эксперты назвали автомобили Honda, которые проедут 500 000 и больше километров.


Максимов Віталій, Тудей

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