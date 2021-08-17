В Сети показали принципиально новый кроссовер Honda

Компания Honda планирует в 2023 году выпустить на рынок новый компактный кроссовер с полностью электрической силовой установкой. Независимые дизайнеры показали, как примерно будет выглядеть эта новинка.

Рендерные изображения нового электрического кроссовера Honda сделали на базе концепта Honda SUV e:concept, который показали в 2020 году во время Пекинского автосалона.

Кроссовер получит узкие светодиодные фары, но лишится радиаторной решетки. На корме должен быть спойлер со светодиодной полоской вдоль его кромки.

Создается впечатление, что кроссовер будет не очень высокий. У него низко посаженная крыша, из-за которой боковое остекление оказалось слишком компактным. Такое конструктивное решение, видимо, предназначено для уменьшения аэродинамического сопротивления.

Вполне возможно, что речь идет про Honda Prologue EV, в котором будут использовать технологии американского концерна General Motors. В частности, японский электрический кроссовер получит аккумуляторы Ultium от General Motors. Этими аккумуляторами уже оснащается Cadillac Lyriq.

Напомним, ранее эксперты назвали автомобили Honda, которые проедут 500 000 и больше километров.