В РоSSии разбился опытный экземпляр самолета Ил-112В, экипаж погиб

Через несколько дней самолет должен был принять участие в выставке "Армия-2021".

В РоSSии во время тренировочного полета разбился опытный экземпляр самолета Ил-112В. Его экипаж в составе трех человек, по предварительным данным, погиб.

Об этом сообщили роSSийские агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на "Объединенную авиастроительную корпорацию" и собственные источники.

"Во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112", - говорится в сообщении ОАК.

Предварительная причина катастрофы - пожар в двигателе.

Самолет должен был принять участие в в международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который состоится в Подмосковье 22-28 августа. Ради этого он несколько дней назад совершил перелет с Воронежского авиационного завода, входящего в состав ОАК, на базу ОАО "Ил" в Жуковском. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков Николая Куимова (Героя РоSSии), Дмитрия Комарова и бортинженера Николая Хлудеева.

Это был единственный готовый самолет Ил-112В. Второй образец проходит ресурсные испытания.

Напомним, что Ил-112В разрабатывали с начала 2000-х годов, но впервые в воздух он поднялся только в 2019 году.

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