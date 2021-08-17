У мережі показали новий український позашляховик

Дизайнер Тимур Даутов показав, яким би міг виглядати позашляховик ЛуАЗ в XXI столітті. Відроджений автомобіль отримав би електричну силову установку.

Він опублікував кілька рендерів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, інформує AmperCar .

Судячи із зображень, позашляховик вийшов досить цікавим, стильним і футуристичним. Автомобіль зберіг характерну незграбну зовнішність, при цьому отримавши сучасні опції. Так, модель отримала витягнуту передню частину, світлодіодну оптику, приховані дверні ручки, камери замість дзеркал заднього огляду та аеродинамічні колеса, взуті в «зубасті» шини. На задніх крилах видно лючок, що свідчить про наявність роз’єму для зарядки.

Загалом проект вийшов цікавим, але відправитися на конвеєр у цього електромобіля навряд чи вийде.

Нагадаємо, ЛуАЗ-969 — це серія автомобілів підвищеної прохідності, розробки та виробництва Луцького автомобільного заводу. Усі машини мали практично однакові силові агрегати (карбюраторні на 0.9 л та 1.2 л – ред.), за винятком деяких модернізацій, але відповідно до періоду виробництва мали інший дизайн.