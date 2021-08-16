АвтоКрАЗ планирует выпускать электромобили

АвтоКрАЗ рассматривает возможность в будущем начать серийное производство электромобилей. Такое неожиданное заявление сделал глава Кременчугского автомобильного завода Роман Черняк, передает Кременчугская Газета.

По его словам, автомобили с электрической силовой установкой в Кременчуге будет делать, но это произойдет не скоро. Это перспектива, а не дальние планы.

"Мы электромобили никогда не выпускали, но сейчас работаем с проектировщиками над этим", - заявил Черняк.

К сожалению, глава АвтоКрАЗа не стал вдаваться в подробности. Он только добавил, что в планах руководства завода есть выпуск электромобилей и это "большая надежда".

В Украине сейчас введены льготы на ввоз электромобилей. Также предусмотрены стимулы для автопроизводителей, которые захотят в нашей стране выпускать машины с электрической силовой установкой.

Ранее стало известно, что городской совет Львова выделит земельные участки в промышленной зоне города для строительства завода, на котором будут делать электрокары.