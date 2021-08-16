В Украине начались продажи обновленного Renault Duster

В Украине начались продажи обновленного бюджетного кроссовера Renault Duster. В базовой комплектации по программе Renault Бонус он стоит от 363 900 гривен.

В Украине начались продажи обновленного Renault Duster

В базовой комплектации обновленный Duster оснащается 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 115 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Он получил Антиблокировочную систему, системы ESC и HAS, передние и задние ремни безопасности, датчики света, антигравийную защиту, стальную защиту картера двигателя, передние стеклоподъемники, обогрев заднего стекла, ключ с дистанционным управлением и другое.

В Украине начались продажи обновленного Renault Duster

Комплектация Life получила черные зеркала заднего вида, бортовой компьютер, ограничитель скорости, запасное колесо, магнитолу, кондиционер и другое. Стоит такая версия с 1,6 л мотором от 415 900 гривен.

Комплектация Zen дополнительно имеет некоторые новые внешние элементы, круиз-контроль, крепление детских сидений, 8-дюймовую мультимедиа без навигации, сиденье водителя, которое регулируется по высоте. Стоит такая версия с 1,6 л мотором от 456 900 гривен.

В Украине начались продажи обновленного Renault Duster

За дополнительное оборудование можно получить климат-контроль, подогрев передних сидений и другое.

У каждой комплектации есть версия с ГБО. Они стоят немного дороже, чем стандартные версии. Также предлагается для некоторых комплектаций полный привод.

В Украине начались продажи обновленного Renault Duster

Напомним, ранее в Украине начались продажи нового фургона Renault Express, который предназначен для семей и предпринимателей.


Максимов Віталій, Тудей

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