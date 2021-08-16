1600-сильный гиперкар Bugatti Bolide станет серийным

Трековый гиперкар, который создавался как футуристичный эксперимент, в итоге превратится в реальную машину.

1600-сильный гиперкар Bugatti Bolide станет серийным

Bugatti

Модель, рождённая как концепт-кар, в итоге станет реальной — Bugatti наладит мелкосерийное производство гиперкара Bolide.

В октябре 2020 года французский автопроизводитель решил наглядно продемонстрировать, каким может быть гиперкар Bugatti, не скованный сертификационными нормативами и техническими регламентами гоночных серий. Так появился 1850-сильный концепт-кар Bolide, который в итоге станет 1600-сильным реальным автомобилем.

Если прототип получил полностью новый карбоновый монокок с интегрированными в него элементами каркаса безопасности (это позволяет удовлетворять требованиям Международной автомобильной федерации FIA по безопасности для гоночных автомобилей) с титановыми элементам, титановым же крепежом, часть деталей сделана полыми и тонкостенными из аэрокосмического титанового сплава, а какие-то элементы объединяют в себе углепластик и напечатанные на 3D-принтере титановые детали, то в основу серийного Bolide ляжет шасси купе Bugatti Chiron.

1600-сильный гиперкар Bugatti Bolide станет серийным

Bugatti

На снижение массы 1240-килограммового Bolide-прототипа работали карбон-керамические тормоза, кованые магниевые колёсные диски с креплением центральной гайкой, детали подвески из титана и аэрокосмической нержавеющей стали, а также переработанная силовая установка. 8-литровый бензиновый W16 с четырьмя турбинами для концепт-кара сделали мощнее. Новые более производительные турбины, высокоэффективные системы смазки и охлаждения, переработанные впускная и выхлопная системы, а также ряд других инноваций позволили увеличить мощность мотора до 1850 л.с. и добиться соотношения «мощность/масса» в 1 л.с. на 0,67 кг.

1600-сильный гиперкар Bugatti Bolide станет серийным

Bugatti

Существенно был переработан дизайн как экстерьера, так и интерьера гиперкара. Машина получила полностью новый кузов, оптимизированный с точки зрения аэродинамики — ключевыми чертами облика Bolide стали аэродинамический «плавник» вдоль кузова, массивное антикрыло и гигантский диффузор с интегрированными в него четырьмя патрубками выхлопной системы. Инновацией стал и активный воздухозаборник на крыше — на низкой скорости он скрывается в кузове, снижая сопротивление воздуха, а на высокой — выдвигается, чтобы обеспечить двигателю необходимый объём поступающего воздуха. Аэродинамически оптимизировали колёсные диски, обутые в шины-слики — кроме центральной гайки всё остальное пространство забрано щитком. В итоге на скорости 320 км/ч на футуристичный гиперкар должны действовать гигантская прижимная сила: на переднюю ось «давит» 800 кг, а на заднюю — 1800 кг.

1600-сильный гиперкар Bugatti Bolide станет серийным

Bugatti

А вот каким станет серийный Bugatti Bolide пока до конца неизвестно. Заявлено, что машина получит 1600-сильный мотор с новыми системами впуска и выпуска, оптимизированными коробкой передач и ходовой частью, а также сниженную до 1450 кг массу. При этом гиперкар оснастят необходимыми для гоночной техники элементами безопасности — системой HANS, автоматической встроенной системой пожаротушения, поддержкой дозаправки топливом под давлением, колёсам с креплением центральной моногайкой и систему ремней безопасности с шестью точками. Окрашивать модель будут в двухцветные ливреи с большим количеством элементов из «голого» углепластика.

1600-сильный гиперкар Bugatti Bolide станет серийным

Bugatti

Тираж Bugatti Bolide составит 40 экземпляров по цене от €4 млн за каждый. Поставки гиперкаров с соотношением «мощность/масса» в 1 л.с. на 0,9 кг клиентам ожидаются в 2024 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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