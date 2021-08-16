Пять чиновников КГГА и двух предпринимателей уличили в злоупотреблениях на эвакуации авто

"Дневной план" составил 300 актов.

Фото: t.me/usov_ua

Пяти должностным лицам Киевской городской государственной администрации и двум руководителям частных компаний сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, привлекая руководство инспекции по парковке и подчиненных инспекторов, ввел схему незаконного обогащения путем безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штраф-площадки. Автомобили владельцы могли забрать только после оплаты «штрафов», сумма которых была вдвое больше официальной.

"К этой схеме были привлечены руководители частных служб, занимающихся эвакуацией транспортных средств в г. Киеве. Ежедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Для выполнения «дневного плана», они прибегали к хитрости - у припаркованного автомобиля устанавливали знак «Дорожные работы»", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

По результатам проведения более 30 санкционированных обысков было обнаружено и изъято документы, носители информации, средства связи, средства и другие вещественные доказательства. По месту жительства лиц обнаружено значительное количество актов осмотра и временного задержания транспортных средств.

В КГГА заявили, что инспекция пока "обезглавлена и практически парализована", серверы и рабочие станции удалены, а эвакуация автомобилей в столице не осуществляется.

Ранее сообщалось, что в департамент транспортной инфраструктуры КГГА снова пришли с обысками по делу о растратах на строительстве Подольского моста.

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